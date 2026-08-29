Дания приостановила выдачу ВНЖ для украинцев мобилизационного возраста

Европейцы все отчетливее дают понять украинцам, что не слишком рады видеть их на своей территории. Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press.

Европейцы все отчетливее дают понять украинцам, что не слишком рады видеть их на своей территории. Очередным шагом в этом направлении стало решение парламента Дании – он поддержал выдвинутое ранее предложение правительства приостановить выдачу видов на жительство для украинских мужчин, возраст которых подходит для мобилизации.

Предложение датского правительства парламент принял практически единогласно – «за» проголосовали 98 депутатов, против всего 11.

Теперь мужчины-украинцы в возрасте от 23 до 60 лет не имеют права приезжать на территорию королевства и получать там вид на жительство.

По данным министерства иммиграции и интеграции Дании, ВНЖ в Дании по специальному закону для перемещенных лиц уже успели получить 47,6 тыс. граждан Украины. Из них по данным на начало мая 2026 года в стране находились 9,3 тыс. украинцев-мужчин в возрасте от 23 до 60 лет.

Ранее KP.RU сообщал, что в Дании выразили серьезную тревогу в связи с ростом экстремизма среди молодых украинских беженцев.