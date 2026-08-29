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НовостиВ мире29 августа 2026 17:44

Дания приостановила выдачу ВНЖ для украинцев мобилизационного возраста

Предложение правительства почти единогласно поддержал датский парламент
Ольга НОВИКОВА
Европейцы все отчетливее дают понять украинцам, что не слишком рады видеть их на своей территории. Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press.

Европейцы все отчетливее дают понять украинцам, что не слишком рады видеть их на своей территории. Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press.

Европейцы все отчетливее дают понять украинцам, что не слишком рады видеть их на своей территории. Очередным шагом в этом направлении стало решение парламента Дании – он поддержал выдвинутое ранее предложение правительства приостановить выдачу видов на жительство для украинских мужчин, возраст которых подходит для мобилизации.

Предложение датского правительства парламент принял практически единогласно – «за» проголосовали 98 депутатов, против всего 11.

Теперь мужчины-украинцы в возрасте от 23 до 60 лет не имеют права приезжать на территорию королевства и получать там вид на жительство.

По данным министерства иммиграции и интеграции Дании, ВНЖ в Дании по специальному закону для перемещенных лиц уже успели получить 47,6 тыс. граждан Украины. Из них по данным на начало мая 2026 года в стране находились 9,3 тыс. украинцев-мужчин в возрасте от 23 до 60 лет.

Ранее KP.RU сообщал, что в Дании выразили серьезную тревогу в связи с ростом экстремизма среди молодых украинских беженцев.