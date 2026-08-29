В Белгородской области дрон ВСУ ударил по двум фельдшерам, перевозившим раненую Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгородской области два фельдшера скорой помощи, перевозившие раненую из-за удара ВСУ женщину, сами получили осколочные ранения при новой атаке украинского дрона. Об этом сообщил региональный оперштаб.

"Во время транспортировки раненой в стационар FPV-дрон атаковал автомобиль СМП. Две женщины-фельдшера получили осколочные ранения, одна из них находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, все пострадавшие доставлены в больницу. Машина скорой помощи загорелась.

Ранее оперштаб сообщил, что 29 августа в Белгородской области в результате очередных атак украинских боевиков пострадали семь мирных жителей, среди которых двое подростков. Так, в поселке Разумное дрон атаковал коммерческий объект, ранены двое подростков 13 и 15 лет, а также мужчина. Кроме того, в поселке Октябрьский сдетонировал FPV-дрон, в больницу доставлен мужчина с переломом плеча.