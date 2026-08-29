В Хьюстоне истребители F-16 перехватили пять самолетов во время визита Трампа Фото: REUTERS.

В пятницу, 28 августа, истребители F-16 перехватили сразу пять самолетов, которые нарушили ограничения на полеты над Хьюстоном. Ограничения были введены во время визита в город президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом официально сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД).

"Истребители F-16 НОРАД перехватили 28 августа пять воздушных судов авиации общего назначения, нарушивших временные полетные ограничения, введенные Федеральным управлением гражданской авиации США над Хьюстоном, штат Техас", - говорится в опубликовнном ведомстворм сообщении.

По данным НОРАД, все перехваченные военными гражданские воздушные суда были сразу же безопасно сопровождены из запретной зоны.

Как писал сайт KP.RU, накануне глава Белого дома на церемонии награждения американских астронавтов в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас) заявил, что надеется, что в его честь назовут какой-нибудь объект на Луне. По мнению республиканца, спутник Земли будет хранить память. Это отличный вариант, заключил политик.