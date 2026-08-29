CdS: итальянский журналист Ди Баттиста госпитализирован на Кубе. ФОТО: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Бывший депутат итальянского парламента и журналист Алессандро Ди Баттиста госпитализирован на Кубе в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Corriere della Sera.

По данным газеты, 48-летний политик находился на острове в командировке, где готовил журналистский материал. В Санта-Кларе у него началась сильная головная боль, после чего его перевезли в больницу Гаваны, пишет издание.

В итальянском МИД заявили, что посольство страны на Кубе держит контакт с местными властями. Правительство готово отправить государственный борт для эвакуации Ди Баттисты, если врачи дадут разрешение на транспортировку.

Ранее журналист неоднократно посещал Россию, включая Донбасс. Ди Баттиста выступает против милитаризации Европы, критикует действия Израиля в Палестине и жестко высказывается о политике ЕС и его руководства.

В свою очередь итальянская партия «Национальное будущее» раскритиковала назначение экс-главы украинского оборонного ведомства Михаила Федорова советником у министра обороны страны.