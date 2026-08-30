Родителям школьников рассказали, от каких нарядов лучше отказаться 1 сентября

Родителей школьников призвали отказаться от спортивных костюмов 1 сентября Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Родителям учеников для торжественной линейки 1 сентября стоит выбрать элегантный повседневный стиль, чтобы не затмить школьников. Об этом РИА Новости рассказал эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова.

"Для родителей в этот день лучше всего подойдет элегантный повседневный стиль одежды. Сдержанный костюм, лаконичное платье или жакет подчеркнут торжественность момента", - сказала она.

По словам Барановой, спортивные костюмы, короткие юбки или вечерние наряды лучше выбрать для других, более подходящих поводов. Она считает, что родителям школьников надо выглядеть уместно рядом с главными героями праздника - детьми.

Ранее сайт KP.RU писал, что Министерство просвещения посоветовало российским школам приглашать на линейки 1 сентября участников СВО, которые учились в этих учебных заведениях.