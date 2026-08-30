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НовостиПроисшествия30 августа 2026 10:03

В Белгородской области погиб африканский футболист Думбия в возрасте 23 лет

Африканский футболист трагически погиб под Белгородом
Вениамин ЗАХАРОВ
Алфуссейни Думбия. Фото: Федерация футбола Белгородской области

Алфуссейни Думбия. Фото: Федерация футбола Белгородской области

Африканский футболист Алфуссейни Думбия трагически погиб в возрасте 23-лет в Белгородской области. Об этом сообщает «Российская газета».

По информации источника, футболист выступал за местный любительский клуб. О его смерти стало известно незадолго до первого матча финальной серии областного первенства.

Отмечается, что обстоятельства гибели африканского игрока на данный момент не раскрываются. Друзья и поклонники спортсмена собирают средства в помощь его семье.

Ранее сообщалось, что в Таиланде молодой футболист Софван Авэ погиб от удара молнии прямо во время матча регионального турнира Golok FA Cup 2026 в провинции Наратхиват.

Кроме того, сайт KP.RU писал, что сын бывшего футболиста и тренера лондонского «Челси» Эдди Ньютона - Кассиус Ньютон погиб во время похода в пустыне около Дубая. Спасатели обнаружили тела 34-летнего Ньютона и 33-летнего Арана Мартинсона 18 июля в горном районе Вади-Накоб в ОАЭ