В Белгородской области погиб африканский футболист Думбия в возрасте 23 лет

Алфуссейни Думбия. Фото: Федерация футбола Белгородской области

Африканский футболист Алфуссейни Думбия трагически погиб в возрасте 23-лет в Белгородской области. Об этом сообщает «Российская газета».

По информации источника, футболист выступал за местный любительский клуб. О его смерти стало известно незадолго до первого матча финальной серии областного первенства.

Отмечается, что обстоятельства гибели африканского игрока на данный момент не раскрываются. Друзья и поклонники спортсмена собирают средства в помощь его семье.

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