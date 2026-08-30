ВС России поразили логистический центр «Пирогово» в Киевской области Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы России поразили транспортно-логистический центр «Пирогово» в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Ударными беспилотными летательными аппаратами поражен в Киевской области транспортно-логистический центр «Пирогово», - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, на территории центра было организовано хранение и распределение грузов двойного назначения, включая комплектующих для беспилотников ВСУ большой и средней дальности.

Ранее KP.RU сообщал, что ВС России поразили транспортно-логистический центр в Броварах Киевской области. Он использовался для хранения комплектующих беспилотников ВСУ. Также армия России поразила промышленное предприятие по производству разведывательно-ударных роботизированных комплексов «Лють».