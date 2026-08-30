Психиатр Ханыков: убившие школьника не имели границ виртуального и реального мира Фото: СОЦСЕТИ.

В конце лета в Подмосковье нашли убитым 12-летнего мальчика, на его теле эксперты насчитали множественные ножевые ранения. Вскоре были установлены подозреваемые в жестокости, ими оказались две местные девушки 15 и 17 лет. Этот факт ставит в тупик и найти хоть какое-то объяснение случившемуся невозможно.

Психолог Александр Колганов полагает, что они спланировали убийство с одной целью «прочувствовать смерть». Жертва была выбрана случайно.

Знакомые описывают убийц как неуравновешенных с нездоровым интересом к смерти. Одна из них даже пыталась свести счеты с жизнью после расставания с парнем.

Психолог отмечает, что в данном случае есть целый букет проблем. Гормональная перестройка организма подстегнула чувство агрессии и импульсивности. А рискованные поступки, в том числе участие в челленджах, в этом возрасте является попыткой доказать свою «крутость».

Если в этой истории фигурирует челлендж, то он может стать ключевым триггером, то, что эксплуатирует уязвимость подростка.

Врач-психиатр Виктор Ханыков видит в случившейся трагедии вред от компьютерных игр - они обесценивают жизнь, давая ощущение, что умереть не страшно. И это толкает на повышение градуса, попробовать тоже самое в реальной жизни.

- Это очень мощный психологический фактор — ощущения своего могущества, доминирования и возможности буквально держать в руках чужую жизнь. Да, это волнует — в отрицательном смысле, конечно, но это яркие и острые эмоции, это преодоление границ, это риск, - говорит mk.ru врач.

Врач отмечает, что в современном мире человек постоянно видит жестокость. И почти нет информации, повышающей ценность своей или чужой жизни.

У подростков психика неустойчивая и зерна жестокости прорастают значительно быстрее. Причем, на жестокость могут провоцировать насилие дома или унижения в школе.