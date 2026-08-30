Врач перечислил полезные для засыпания травы

Гастроэнтеролог Белоусов: чаи с мелиссой и лавандой помогут уснуть Фото: Shutterstock.

Травяные чаи помогают расслаблению и улучшению качества сна. Об этом «Газете.Ru» рассказал гастроэнтеролог Евгений Белоусов.

«Травы не дают моментального снотворного действия — их главная цель успокоить нервную систему, сделать ее менее восприимчивой к внешним раздражителям, помочь расслабиться. Действие проявляется мягко и постепенно. Наиболее эффективны для засыпания валериана, мелисса и лаванда», — сказал он.

По его словам, валериана помогает снизить время засыпания и улучшить качество сна; мелисса содержит антиоксиданты, которые помогают снизить стресс; лаванда обладает мощными седативными эффектами, улучшает сон и убирает эмоциональное напряжение, нормализует давление и помогает быстрее заснуть.

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