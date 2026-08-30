Психолог Гайнулина: домашнюю работу для первоклашек нужно заменить на иной формат

Эксперт призвала заменить "домашку" для детей на чтение с родителями Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Семейный психолог Оксана Гайнулина предложила изменить формат домашних заданий для детей. С 1 сентября 2026 года первоклассники больше не будут получать уроки на дом.

Но психолог рекомендует не отменять полностью проверочные работы для младшеклассников, а пересмотреть всю систему. По ее мнению, стоит добавить в обязательную программу чтение с родителями, простые творческие задания или игры.

Психолог отмечает, что с одной стороны, у отмены «домашки» есть очевидный плюс, первоклассник привыкает жить в режиме, нести ответственность. С другой – ребенок устает в школе и дома не имеет возможности отдохнуть.

- На мой взгляд, стоит пересмотреть содержание домашних заданий: добавить, например, чтение с родителями, простые творческие задания или игры, — отметила Гайнулина в беседе с NEWS.ru.

Это позволит уйти от рутины, а домашняя работа не будет вызывать у ребенка напряжение. К тому же, легкий формат подстегнет познавательную активность. И «ненавистные уроки» начнут выполнять свою основную функцию: развивать мышление и пробуждать интерес к знаниям.