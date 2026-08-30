Диетолог Русакова: поджаренный маршмеллоу нарушает углеводный обмен Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Дарья Русакова ответила, как безобидное на вид лакомство – поджаренный зефир – может ударить по здоровью.

Подобный десерт может провоцировать повышение уровня глюкозы в крови, а это влияет на вес тела и усугубляет другие недуги, связанные с ЖКТ. Зефир сам по себе содержит много сахара, а поджаренный маршмеллоу приводит к нарушениям углеводного обмена

- Высокое содержание сахара может повышать уровень глюкозы в крови достаточно резко. Это опасно при сахарном диабете II типа, инсулинорезистентности, метаболическом синдроме, - говорит диетолог Абзацу.

При ожирении и нарушениях липидного обмена такое лакомство способствует набору лишнего веса.

Когда маршмеллоу поджаривается, то образуется канцероген акриламид. Причем содержащийся в составе продукта крахмал увеличивает объем вредного вещества.

Сахар и добавки, входящие в состав, усиливают воспаления. Особо опасно такое лакомство для людей с заболеванием печени, поджелудочной железы, при обострениях гастрита, язвы, колита.

При переедании сладостей, содержащих мальтит, который входит в состав зефира, может проявляться диарея.