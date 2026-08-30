Эндокринолог назвала опасную причину тяги к сладкому Фото: Proxima Studio / Shutterstock / Fotodom

Диабет II типа — хроническое метаболическое заболевание, ставшее настоящей эпидемией современности. Об этом в интервью NEWS.ru рассказала эндокринолог Анна Кузнецова.

По ее словам, сахарный диабет II типа — системный сбой в работе организма, при котором клетки перестают правильно реагировать на инсулин, играющий роль "ключа" для доставки глюкозы внутрь клеток. Коварство этого заболевания в том, что оно может годами развиваться почти бессимптомно.

Она отметила, что хотя такой диабет типа часто поначалу протекает без выраженной симптоматики, организм всегда подает сигналы: постоянная жажда и сухость во рту, учащенное и обильное мочеиспускание, повышенный аппетит, особенно хочется сладкого, при этом возможна потеря веса, хроническая усталость и слабость и некоторые другие.

Телеканал "Царьград" предупредил, что опасность сахарного диабета в нашем образе жизни. Малоподвижность, избыток калорий и ожирение обеспечивают не только лишний вес, но и диабет 2 типа.