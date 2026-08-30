Баста ответил, готов ли отпустить детей на реалити-шоу Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дети артистов часто идут по стопам родителей, и различные реалити-шоу становятся своеобразным стартом их карьеры. Недавно Баста ответил, готов ли он отправить своих детей на подобное шоу.

Своим взглядом на вопрос артист поделился во время пресс-конференции перед концертом с Гуфом.

Василий Вакуленко (настоящее имя Басты – прим.ред.,) отметил, что его дети сами способны принимать подобные решения и он не будет пытаться повлиять на их выбор.

- Они бы сами решили, я думаю, - сказал артист, отвечая на вопрос Super.ru и привел в пример сына своего друга, который сам принял решение чем ему заниматься.

А вот Гуф добавил, что его сын Сэм, участвуя в шоу «Наследники», принимал все решения сам. По условиям шоу участники не имели возможности пользоваться телефоном и совершать звонки. Так что все были лишены связи с внешним миром.

Говоря о будущем детей, Баста так же подчеркнул, что ему не принципиально чем будут заниматься его дети. Но есть одно условие.

- Главное, чтобы они были счастливы. Они сами решат, кто они, - заключил исполнитель.