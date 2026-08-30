Гастроэнтеролог перечислила неочевидные симптомы язвы желудка Фото: Shutterstock.

Сильная боль в животе, тошнота и рвота, потеря аппетита может говорить не о просто неприятных ощущениях, а о язве желудка. Об этом NEWS.ru сообщила гастроэнтеролог Елена Пехотина.

По ее словам, чаще всего встречаются боли в верхней части живота, которые усиливаются после еды. Также может быть тошнота и рвота, которые могут приносить облегчение, изжога и отрыжка кислым, потеря аппетита, слабость. Однако у части пациентов язва может протекать "тихо" без выраженных болей и проявляться только осложнениями.

Врач перечислила тех, кто входит в группу риска по развитию язвы желудка: инфицированные Helicobacter pylori, принимающие нестероидные противовоспалительные препараты, злоупотребляющие алкоголем и табаком и некоторые другие.

Life.ru рассказал, что до сих пор некоторые люди пытаются справляться с изжогой при помощи соды, растворенной в воде. Это средство способно лишь ненадолго уменьшить неприятные ощущения, не устраняя саму причину. Кроме того, оно может быть опасно для здоровья.