Психолог Кольцова назвала естественной хандру в конце августа

Психолог Кольцова: психолог назвала естественной хандру в конце августа Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Психолог Екатерина Кольцова дала совет, как пережить «синдром 1 сентября». Прощание с летом у многих вызывает не только сожаление, но и апатию, тревожность и потерю привычной продуктивности.

Эксперт дала совет, как и мягко войти в осенний ритм и не воспринимать смену времен года, как окончание чего-то важного.

Финал августа, как последний день отпуска или воскресенье. Мыслями ты уже на работе, но по факту еще отдых.

- Нашей психике очень тяжело переживать любую утрату. Окончание лета — это тоже некая утрата, с которой придется смириться, - говорит психолог 360.ru.

Эксперт советует не гнать от себя это чувство, а признать его, пережить окончание теплого сезона. При этом важно понимать, что завершилось только лето, а жизнь продолжается дальше.

Тревогу помогут снять восстановление режима сна и питания. В режим эксперт советует входить постепенно, например, ввести ежедневные вечерние ритуалы. Например, устраивать чаепитие или делать зарядку под любимую музыку.

Это позволит создать атмосферу, которая будет поддерживать в периоды ожидания лета.

Возвращаться к рабочей нагрузке лучше постепенно, одновременно восстанавливая режим сна и питания. Снизить напряжение также помогают прогулки, приятное общение, расслабляющие практики и занятия, позволяющие переключить внимание, пишет Газета.ru.

Не стоит подводить итоги лета, составляя список неудач и того, что не удалось успеть. Вместо этого лучше задать себе вопросы: «Что хорошего со мной случилось? В чем я вырос? Что чудесного было?», пишет Газета.ru.