Движение автомобилей через Крымский мост нормализовалось: очередей с обеих сторон нет

Очереди с обеих сторон Крымского моста ликвидированы Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП

Днем 30 августа на подъезде к Крымскому мосту наблюдались очереди в чуть более ста автомобилей. К 22:00 свободное движение было восстановлено. Очереди с обеих сторон ликвидированы. Так сказано в сообщении канала "Крымский мост" в мессенджере "Макс".

Еще в 20:00 скопления машин были замечены на подъезде со стороны Тамани. В пробке стояли порядка 120 автомобилей.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - оповестили спустя два часа на канале "Крымского моста".

В Республике продолжают бороться с лесным пожаром. Он возник в горно-лесистой местности в районе Ялты. Порывистый ветер усложняет работу специалистов МЧС. Как сообщается, сейчас существует риск распространения огня на уже пройденных участках.