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НовостиПолитика30 августа 2026 22:08

Песков оценил быструю езду в кортеже Путина

Песков заявил, что ему абсолютно не страшно ездить на скорости в кортеже Путина
Алина КОЧНЕВА
Песков заявил, что ему абсолютно не страшно ездить на скорости в кортеже Путина

Песков заявил, что ему абсолютно не страшно ездить на скорости в кортеже Путина

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков поделился ощущениями от поездок в кортеже главы государства Владимира Путина. Он отметил, что ему не страшно даже при езде на высокой скорости. Так пресс-секретарь президента РФ ответил на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина.

"Нет, абсолютно не страшно", - признал Дмитрий Песков.

Владимир Путин ранее прибыл на Горьковский автозавод. Там главе государства презентовали бренд VOLGA. Российский лидер осмотрел модели К40, К50 и С50, а также конвейерную линию их сборки. Серийное производство стартовало весной этого года, а продажи - уже в июне. Владимир Путин в ходе визита на автозавод проехал за рулем VOLGA К50 до предприятия по производству двигателей. На объекте ему продемонстрировали процесс создания дизельных моторов.