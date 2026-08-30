Новому гендиректору Apple придется обновить команду: зачем понадобилась смена руководства

Будущему главе Apple придется сменить всех немолодых руководителей. Фото: Marcus Brandt/GLOBAL LOOK PRESS

Новый генеральный директор корпорации Apple Джон Тернус вскоре обновит свою команду. Ему придется в течение нескольких лет сменить нескольких руководителей. Речь о тех, кому исполнилось 60 лет, сообщает агентство Bloomberg.

Как утверждается, на решение этой задачи Джону Тернусу отводят порядка трех лет. Будущий глава корпорации также изменит функционал некоторых руководителей. Часть их нынешних задач будет делегирована менеджменту более низкого звена, говорится в публикации.

"Сменить руководителей высшего звена, включая тех, кто отвечает за технику, маркетинг, розничные продажи и персонал - все ключевые функции в бизнесе Apple", - пишет о задаче Джона Тернуса агентство.

Компания уже вовсю готовится к новой презентации своих устройств. Она пройдет 9 сентября. На презентации компания впервые представит складную модель iPhone.