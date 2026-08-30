В Иордании прогремели взрывы после налета ракет

Fars заявило о серии взрывов в Иордании Фото: REUTERS.

Иранские военные начали наносить удары по территории Иордании. В стране прогремело несколько взрывов. КСИР пытается атаковать американские военные базы на территории Иордании. О начавшейся операции пишет агентство Fars со ссылкой на арабские источники.

По его сведениям, взрывы гремят в южной и восточной частях страны. О последствиях информации нет.

Как уточнил в соцсети Х журналист Fox News Трей Йингст, Тегеран атакует ВС США. Американцам удается отбивать ракетные налеты, утверждает корреспондент.

Ранее военные ВС США атаковали иранский остров Ларак. В результате, как заявляют в КСИР, погибли несколько человек. Иранские солдаты пообещали ответить на удар США. Новые атаки со стороны Тегерана начались этой ночью после длительной паузы.