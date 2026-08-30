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НовостиОбщество30 августа 2026 22:59

МО России опубликовало документы о первом контрнаступлении Красной Армии в ходе Отечественной войны

МО раскрыло детали контрнаступления Красной Армии в Великой Отечественной войне
Алина КОЧНЕВА
МО раскрыло детали контрнаступления Красной Армии в Великой Отечественной войне

МО раскрыло детали контрнаступления Красной Армии в Великой Отечественной войне

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В последние дни августа 1941 года началась Ельнинская наступательная операция. Советские войска отбросили силы вермахта и освободили значительную территорию от фашистов. Таким было первое контрнаступление Красной Армии в ходе Великой Отечественной войны. Документы о нем публикует Минобороны России по случаю 85-летия масштабного наступления советских войск.

В обнародованных файлах раскрываются детали жизни жителей Ельни, которые укрывались от фашистов в течение шести недель. Чтобы освободить людей, солдаты и командиры Красной Армии вступили в бой на "полный разгром" немцев.

Контрнаступление контролировал генерал-майор Константин Ракутин. Он стал военачальником, которому удалось разбить ельнинскую группировку немецких солдат.

Как ранее отметил помощник президента Владимир Мединский, именно Красная Армия "перемолола" 80% гитлеровских войск. Противники России при этом желают принизить подвиг советских солдат, возмутился историк. Он подчеркнул, что решающая роль Красной армии в разгроме немцев замарывается в Европе.