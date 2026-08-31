Камчатка и Сбер расширяют сотрудничество в образовании и благоустройстве

Фото: пресс-служба губернатора Камчатского края

На Камчатке продолжается сотрудничество правительства края и Сбера. Совместные проекты уже меняют Петропавловск-Камчатский и создают новые возможности для жителей региона — от получения образования в сфере IT до появления современных общественных пространств.

Одним из новых этапов этой работы стало открытие в краевой столице кампуса «Школы 21». Здесь жители Камчатки смогут бесплатно получить подготовку в сфере информационных технологий. Проект также рассчитан на подготовку кадров для предприятий региона и других территорий Дальнего Востока.

Интерес к обучению оказался высоким: на участие уже поступило более 300 заявок, а первые 30 человек приступили к отборочному интенсиву.

Еще одним заметным результатом совместной работы стало открытие общественного пространства «Экосистема» на Култучном озере. Новый парк площадью почти два гектара появился в самом центре Петропавловска-Камчатского.

На территории обустроили панорамный пирс, смотровой павильон с видом на Авачинскую губу, амфитеатр, детские площадки и зоны для спокойного отдыха. Особое внимание при создании пространства уделили климатическим особенностям Камчатки: парк рассчитан на круглогодичное использование.

Для Петропавловска-Камчатского это не первый совместный проект правительства края и Сбера в сфере благоустройства. В прошлом году был обновлен стадион «Спартак», который сегодня стал одним из популярных мест для прогулок, отдыха и занятий спортом.

По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, сотрудничество с крупными партнерами позволяет региону реализовывать проекты, которые сложно осуществить только за счет привычных механизмов.

Работа на этом не заканчивается. Уже обсуждаются новые инициативы, которые в будущем могут продолжить преобразование краевой столицы. Речь идет не только о создании отдельных объектов, но и о последовательном изменении городской среды Петропавловска-Камчатского.