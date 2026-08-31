Узнают ли россияне, как точно выглядел Дмитрий Донской? Глава Музеев Кремля дал ответ. Фото ИТАР-ТАСС/ Борис Кавашкин.

Реконструировать лицо князя Дмитрия Донского по его черепу не планируется. Об этом заявил заместитель генерального директора Музеев Московского Кремля по научной работе Андрей Баталов в интервью ТАСС.

По словам специалиста, исследователи не намерены тревожить святыню ради восстановления внешности великого князя. Имеющихся исторических сведений о Дмитрии Донском для этого достаточно.

«Мы не будем этим заниматься. Зачем тревожить святыню? Тем, кто знает, кто такой Дмитрий Донской, этого не нужно — достаточно тех сведений, которые есть», — сказал Баталов.

Мощи князя были обнаружены во время реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля. Тогда специалисты получили возможность исследовать сохранившееся захоронение, однако работы проводят с учетом его статуса святыни.

Накануне Баталов сообщил, что ученые взяли частицу мощей Дмитрия Донского для генетического анализа, результаты которого сейчас готовятся. Антропологи также установили возраст погребенного — от 33 до 40 лет, что соответствует возрасту князя на момент смерти. Крышку его саркофага уже отреставрировали и вернули на место, после чего специалистам предстоит восстановить надгробницу.