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НовостиПолитика31 августа 2026 6:19

Америке отправили тревожную весточку из-за Ближнего Востока: Речь зашла о возмездии

Депутат Азизи предупредил США о последствиях за эскалацию на Ближнем Востоке
Марк СОКОЛОВ
Америке отправили тревожную весточку из-за Ближнего Востока: Речь зашла о возмездии

Америке отправили тревожную весточку из-за Ближнего Востока: Речь зашла о возмездии

Фото: REUTERS.

США заплатят «более высокую цену» в случае новой эскалации на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Азизи.

Заявление прозвучало на фоне нового витка напряженности между США и Ираном. Свое обращение к американской стороне он опубликовал в социальной сети X.

«Испытайте нашу волю еще раз, и вы заплатите более высокую цену. Возмездие приближается. Просто бегите», — написал Азизи.

Ранее Корпус стражей исламской революции ответил на американскую атаку по острову Ларак запуском ракет в направлении кораблей США в Ормузском проливе. Перед этим в КСИР заявили, что действия Вашингтона не останутся без реакции. По данным Al Jazeera, в результате американского удара погибли военные и мирные жители.

Вслед за этим КСИР заявил об ударах по американским военным объектам в Иордании. Иранская сторона утверждала, что целями стали места базирования истребителей США и инфраструктура для их технического обслуживания. Официальных данных американской стороны о последствиях этих ударов на тот момент не приводилось.