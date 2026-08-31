Америке отправили тревожную весточку из-за Ближнего Востока: Речь зашла о возмездии Фото: REUTERS.

США заплатят «более высокую цену» в случае новой эскалации на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Азизи.

Заявление прозвучало на фоне нового витка напряженности между США и Ираном. Свое обращение к американской стороне он опубликовал в социальной сети X.

«Испытайте нашу волю еще раз, и вы заплатите более высокую цену. Возмездие приближается. Просто бегите», — написал Азизи.

Ранее Корпус стражей исламской революции ответил на американскую атаку по острову Ларак запуском ракет в направлении кораблей США в Ормузском проливе. Перед этим в КСИР заявили, что действия Вашингтона не останутся без реакции. По данным Al Jazeera, в результате американского удара погибли военные и мирные жители.

Вслед за этим КСИР заявил об ударах по американским военным объектам в Иордании. Иранская сторона утверждала, что целями стали места базирования истребителей США и инфраструктура для их технического обслуживания. Официальных данных американской стороны о последствиях этих ударов на тот момент не приводилось.