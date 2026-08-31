Баталов: мощи Дмитрия Донского останутся в саркофаге до Страшного суда. Фото: ИТАР-ТАСС/ Борис Кавашкин

Мощи князя Дмитрия Донского останутся в саркофаге и будут находиться там «до Страшного суда». Об этом заявил заместитель генерального директора Музеев Московского Кремля по научной работе Андрей Баталов в интервью ТАСС.

Специалисты завершили основные работы с погребением. Саркофаг очистили от остатков строительного раствора, его крышку отреставрировали и вернули на место, а образовавшиеся щели ликвидировали.

«Мощи закрыты восстановленной крышкой, дальше будет возведена надгробница и восстановлено то положение погребения, в которое оно пришло после работ 1860-х годов. Никаких мер консервации не планируется», — рассказал Баталов.

По его словам, после восстановления надгробницы дальнейшие работы с захоронением проводить не планируется. «Сейчас они будут в состоянии покоя до Страшного суда», — добавил специалист.

Ранее исследователи взяли частицу мощей Дмитрия Донского для генетического анализа. Его результаты сейчас готовятся. Антропологи также определили возраст погребенного — от 33 до 40 лет, что соответствует историческим данным о возрасте князя на момент смерти.

Кроме того, в РПЦ сообщили, что частицу мощей Дмитрия Донского пронесут на Общемосковском крестном ходе 6 сентября. Отдельные частицы святыни также планируется передать в храмы Русской православной церкви, чтобы верующие могли им поклониться.