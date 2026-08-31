В успех Трампа в Иране не верят даже американцы: Белый дом поймали на несостыковках Фото: REUTERS.

США вряд ли смогут добиться быстрой военной победы над Ираном. К такому выводу пришла газета The New York Times, анализируя ход американской кампании.

По оценке издания, воздушные удары не позволили Вашингтону достичь поставленных целей. Теперь администрация президента США Дональда Трампа делает ставку на морскую блокаду и экономическое давление на Тегеран. Американское военное руководство при этом уже не говорит о скором завершении противостояния. В Вашингтоне готовятся к тому, что кампания может затянуться на несколько месяцев или даже более продолжительный срок.

«Несмотря на скромные успехи, военное руководство США больше не говорит о быстрой победе. Вместо этого они говорят о кампании, которая будет оказывать давление на Иран в течение нескольких месяцев или даже дольше», — говорится в материале.

Бывший сотрудник Пентагона Томас Мэнкен допустил, что США способны обеспечить проход через Ормузский пролив, однако для этого потребуются серьезные усилия на земле. По его словам, Иран десятилетиями укреплял свои позиции в этом районе. NYT при этом усомнилась, что американское общество и Трамп готовы заплатить за такую операцию значительными финансовыми расходами и человеческими потерями.

Немногим ранее Центральное командование ВС США объявило о разминировании Ормузского пролива. Американская сторона утверждала, что обезвредила мины, установленные КСИР на международных торговых маршрутах. Тегеран и Вашингтон при этом продолжают делать противоположные заявления о том, кто фактически контролирует судоходство через стратегически важный пролив.