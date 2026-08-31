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НовостиВ мире31 августа 2026 6:48

Названы две страны, неохотно помогающие Киеву с ракетами: ЕС начинает давление

Politico: ЕС будет давить на Грецию и Испанию из-за поставок ракет Украине
Анастасия СУТОРМИНА
Politico: ЕС будет давить на Грецию и Испанию из-за поставок ракет Украине. Фото: Aleksander Polyakov/GLOBAL LOOK PRESS

Politico: ЕС будет давить на Грецию и Испанию из-за поставок ракет Украине. Фото: Aleksander Polyakov/GLOBAL LOOK PRESS

На предстоящих встречах еврочиновников Греция и Испания столкнутся с давлением ЕС из-за недостаточных поставок Украине ракет-перехватчиков. Об этом со ссылкой на источники сообщает Politico.

«На встречах на этой неделе будет оказано давление на страны, которые не внесли существенного вклада в поставки Украине ракет-перехватчиков, в частности на Грецию и Испанию», - говорится в публикации.

Напомним, Украина начала всерьез говорить о трудностях в отражении российских баллистических атак из-за нехватки ракет ПВО еще в 2025 году. Запасы боеприпасов сократились, а поставки военной помощи от США остались под вопросом. Это заставило Киев экономить ресурсы для защиты неба.

А уже в мае этого года СМИ заявили, что Украина практически лишилась ракет PAC-3 для систем ПВО Patriot. Так распиаренная программа PURL дала сбой.