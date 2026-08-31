Депутат Барбашов: Украина продолжит конфликт с РФ даже при смене власти в Киеве Фото: REUTERS.

Украина продолжит конфликт с Россией даже в случае смены власти в Киеве. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.

По его оценке, заинтересованные в бывшем министре обороны Украины Михаиле Федорове американские силы рассчитывают сменить нынешнее руководство страны, но сохранить прежний военный курс. И именно с этим связано то, что экс-глава МО хочет провести выборы.

При этом депутат обратил внимание, что в британской прессе, напротив, звучат призывы не проводить голосование во время боевых действий. По мнению Барбашова, разногласия между заинтересованными сторонами касаются способов управления Украиной, а не продолжения конфликта.

«Чем бы не закончилось это состязание, и кто бы в нем не одержал верх — намерения обеих сторон направлены на продолжение (конфликта – прим.ред.). Поэтому, не зависимо от происходящего в Киеве, России остается только обесценивать военными ударами украинский актив, лишая его возможности в принципе вести (боевые действия – прим.ред.)», — сказал Барбашов.

Силовой переворот на Украине депутат при этом считает маловероятным. По его оценке, подобный сценарий способен окончательно расшатать государственную систему страны, что не отвечает интересам ее западных кураторов.

Ранее Федоров призвал провести президентские выборы на Украине. Politico назвала его обращение одним из наиболее прямых вызовов Владимиру Зеленскому с начала конфликта. Сам Зеленский выступал против голосования в условиях продолжающихся боевых действий.

Немногим ранее Барбашов заявил, что Федоров превратился в опасного политического конкурента Зеленского. По мнению депутата, бывший глава украинского Минобороны воспринимается частью общества как возможная альтернатива нынешнему руководству страны.