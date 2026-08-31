В Смоленской области продолжается комплексная модернизация учреждений здравоохранения

Фото: пресс-служба Правительства Смоленской области

В этом году в 28 учреждениях региона появится более 300 единиц нового оборудования. Также продолжается обновление оборудования для диагностики и лечения. Для помощи пациентам с онкологическими заболеваниями закуплен ОФЭКТ-КТ.

По всей области полным ходом идет ремонт в медицинских учреждениях. В областном центре также обновляются помещения Смоленской областной клинической стоматологической поликлиники, хирургического корпуса Смоленской областной клинической больницы и Клинической больницы №1.

Ряд медицинских объектов региона уже полностью отремонтирован.

В регионе идёт строительство 11 быстровозводимых модульных конструкций в муниципальных образованиях области а в областном центре продолжается возведение двух крупных лечебных корпусов – Смоленской областной детской клинической больницы и Смоленской областной клинической психиатрической больницы.

Для медицинских организаций приобретается новая спецтехника. Обновляется транспорт для учреждений СПО, где обучаются будущие медицинские работники.

Развивается санитарная авиация. В 2026 году с её помощью эвакуирован 31 пациент. Детские поликлиники также оснащаются мобильным медицинским оборудованием для выездных мероприятий – профилактических осмотров, диспансерного наблюдения детей.

"В 2027 году продолжатся работы по модернизации учреждений здравоохранения региона. Планируем ремонт женских консультаций и приобретение для них современного медицинского оборудования. Кроме того, в планах модернизация стоматологических установок в центральных районных больницах, а также приобретение передвижного стоматологического комплекса для Смоленской областной стоматологической клиники", - написал в канале МАКС губернатор Смоленской области Василий Анохин.