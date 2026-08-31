Логистический центр и дома загорелись после атаки ВСУ в Свердловской области Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Украинский беспилотник атаковали логистический центр в Свердловской области. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем канале в МАХ.

"Есть попадания беспилотников и обломков в жилые дома и логистический центр. Жертв нет. Информация по пострадавшим уточняется", - говорится в сообщении.

Кроме того, зафиксированы возгорания после атаки дронов за жилые дома и логистический центр в регионе. На данный момент на местах происшествия работают все экстренные службы, а также идет эвакуация жителей.

Ранее сайт KP.RU писал, что при ракетном обстреле Белгорода 30 августа пострадал сортировочный центр и хаб доставки Ozon. Работников оперативно эвакуировали из атакованного здания, однако есть пострадавшие из числа сотрудников.