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НовостиЗвезды31 августа 2026 7:16

Легенду кантри Долли Партон похоронили тихо и скромно: фанатов на церемонию не пускали

Легенду кантри Долли Партон похоронили на частной церемонии в Нэшвилле
Марк СОКОЛОВ
Легенду кантри Долли Партон похоронили тихо и скромно: фанатов на церемонию не пускали

Легенду кантри Долли Партон похоронили тихо и скромно: фанатов на церемонию не пускали

Фото: REUTERS.

Американскую кантри-певицу и актрису Долли Партон похоронили на частной церемонии в Нэшвилле. Об этом сообщает телеканал ABC.

Прощание прошло в пятницу, спустя три дня после смерти артистки. Партон скончалась в возрасте 80 лет после непродолжительной борьбы с раком.

«Долли Партон была похоронена в ходе частной церемонии в Нэшвилле в пятницу, спустя три дня после смерти», — говорится в сообщении. Фанатов на церемонию не пустили.

Партон родилась и выросла в штате Теннесси, а музыкальную карьеру начала еще в середине 1950-х годов. Широкую известность певица получила после переезда в Нэшвилл. В 1967 году она выпустила песню Dumb Blonde, ставшую одним из первых заметных успехов в ее карьере.

Одной из наиболее известных композиций артистки стала Jolene, вышедшая в 1973 году. Журнал Rolling Stone включал ее в сотню величайших кантри-песен и в список 500 величайших песен всех времен. За многолетнюю карьеру Партон получила неофициальный статус «королевы кантри».

Незадолго до смерти Партон согласилась принять участие в клиническом исследовании экспериментального препарата для лечения рака. По данным СМИ, певица пошла на это в том числе ради того, чтобы полученные врачами результаты могли в будущем помочь другим пациентам. До последних месяцев жизни артистка продолжала работать над своими проектами.