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Из Украины за границу уехали примерно 25 миллионов человек. Об этом со ссылкой на президента Всемирного конгресса украинцев Павла Грода сообщает портал «Украина.ру».
При этом почти столько же человек проживает сейчас в самой Незалежной.
На днях в США выступили с предупреждением о том, что если Киев начнет мобилизовывать в ряды ВСУ женщин, украинская нация может вымереть полностью. При этом эксперты отметили, в любом случае украинская армия не способна противостоять напору Вооруженных сил России.
Напомним, согласно данным за конец прошлого года, число зарегистрированных жителей Украины составляло 28,7 миллиона человек.
Как писал сайт KP.RU, в 2024 году на Украине смертность почти втрое превысила рождаемость: за минувший год скончались 495,1 тысячи человек, а родилось всего 176,1 тысячи детей.