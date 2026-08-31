Грод: 25 млн украинцев живут за границей — почти столько же, сколько в стране. Фото: Yuliia Ovsiannikova/GLOBAL LOOK PRESS Фото: REUTERS.

Из Украины за границу уехали примерно 25 миллионов человек. Об этом со ссылкой на президента Всемирного конгресса украинцев Павла Грода сообщает портал «Украина.ру».

При этом почти столько же человек проживает сейчас в самой Незалежной.

На днях в США выступили с предупреждением о том, что если Киев начнет мобилизовывать в ряды ВСУ женщин, украинская нация может вымереть полностью. При этом эксперты отметили, в любом случае украинская армия не способна противостоять напору Вооруженных сил России.

Напомним, согласно данным за конец прошлого года, число зарегистрированных жителей Украины составляло 28,7 миллиона человек.

Как писал сайт KP.RU, в 2024 году на Украине смертность почти втрое превысила рождаемость: за минувший год скончались 495,1 тысячи человек, а родилось всего 176,1 тысячи детей.