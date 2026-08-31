На дачу можно легко накопить за 15 лет: с этим поможет всего один инструмент Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Россияне смогут накопить на дачу с помощью программы долгосрочных сбережений (ПДС). Этот инструмент позволяет формировать капитал даже при небольшом доходе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Негосударственный пенсионный фонд «Будущее».

Забрать накопления без потерь разрешат через 15 лет после заключения договора либо женщинам с 55 лет, а мужчинам с 60 лет. В фонде уточнили, что собранной суммы хватит на небольшой загородный дом или участок.

Эксперты подсчитали: если откладывать по 3 тысячи рублей в месяц с 20-летнего возраста, за 15 лет выйдет около 2,4 миллиона рублей. Этот результат достигается за счет госсофинансирования, налоговых вычетов и инвестиционного дохода.

Если капитала не хватит на просторное жилье, его можно потратить на покупку земли или как первоначальный взнос. При ежемесячном взносе в 5 тысяч рублей накопления составят 3,4 миллиона, а при 7 тысячах — более 4,4 миллиона рублей.

Стоит отметить, со старта программы долгосрочных сбережений россияне заключили договоры на общую сумму, приближающуюся к 1,2 триллиона рублей.