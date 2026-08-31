Финский суд сменил пожизненный приговор гражданину РФ Тордену на 12,5 лет тюрьмы Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Финский апелляционный суд принял решение смягчить наказание российскому гражданину Воиславу Тордену (Ян Петровский) Он был приговорен к пожизненному заключению, но теперь срок сократили до 12 с половиной лет лишения свободы. Об этом РИА Новости сообщила адвокат осужденного Наталия Мальгина.

Защитница россиянина подтвердила факт изменения приговора, отметив, что сторона защиты считает такое решение промежуточным. Несмотря на снижение срока, адвокаты настаивают на полной невиновности своего подзащитного и не собираются останавливаться на достигнутом. Мальгина заявила, что они обязательно будут продолжать оспаривать вердикт в вышестоящих инстанциях.

Напомним, что в марте 2025 года окружной суд Хельсинки признал Тордена виновным по обвинениям, связанным с событиями в Донбассе в 2014 году. Тогда финская сторона квалифицировала эти действия как военные преступления, что повлекло за собой максимальное наказание. Однако сам россиянин своей вины не признает с самого начала процесса.

При этом Москва считает предвзятым и политически мотивированным решением вынесение пожизненного приговора россиянину Воиславу Тордену в Финляндии. С таким заявлением выступил МИД РФ.