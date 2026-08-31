Экс-президент Армении Кочарян счел абсурдным заведенное против него дело. Фото: Diego Herrera/ Keystone Press Agency/ Global Look Press

Бывший президент Армении Роберт Кочарян назвал абсурдным уголовное дело, возбужденное против него. Заявление политика зачитал глава его офиса Баграт Микоян.

Кочарян заявил, что считает предъявленное ему обвинение полностью необоснованным. По его словам, дать происходящему оценку, оставаясь в рамках нормативной лексики, затруднительно.

«Очередное уголовное обвинение настолько абсурдно, что затруднительно дать оценку в рамках нормативной лексики. Но все же постараюсь это сделать. В целом, говоря обобщенно, чтобы предъявить настолько ничем не обоснованное обвинение, нужны либо полная моральная деградация, либо правовой дебилизм, либо полное подчинение судебно-правовой системе Азербайджана», — говорится в заявлении Кочаряна.

Экс-президент также сравнил происходящее с подходом Азербайджана к бывшему руководству Нагорного Карабаха. По его оценке, логика заключается в том, что все бывшие руководители региона должны оказаться в заключении.

Ранее Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело против Кочаряна. Ему предъявили обвинения в злоупотреблении служебным положением, получении взятки в особо крупных размерах и отмывании денег. Позднее Антикоррупционный суд постановил заключить бывшего президента Армении под стражу.