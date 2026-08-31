Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире31 августа 2026 7:44

В селе Погребы под Киевом загорелись склады

Официальные лица не комментируют взрывы на складах под Киевом
Семен ЗИМИН
В селе Погребы под Киевом загорелись склады

В селе Погребы под Киевом загорелись склады

Фото: REUTERS.

В селе Погребы Киевской области после серии взрывов загорелись складские помещения. По информации украинского издания «Инсайдер», на месте происшествия наблюдается сильное задымление и открытый огонь. Подробности о характере повреждений и возможных пострадавших на данный момент не уточняются.

Очевидцы публикуют кадры, на которых видны клубы густого черного дыма, поднимающиеся над местом ЧП. Пожар начался сразу после того, как в населенном пункте раздались громкие хлопки.

Официальные лица пока не комментировали произошедшее.

Параллельно с этим неспокойная обстановка сохраняется и в столице Незалежной. Местное издание «Общественное» передает, что взрывы в Киеве звучали с полуночи, и в городе также был зафиксирован пожар. В связи с угрозой в столице продолжает действовать режим воздушной тревоги.