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НовостиЭкономика31 августа 2026 7:45

Правительство РФ утвердило обновленную стратегию развития автопрома до 2035 года

Мишустин сообщил о новой стратегии развития автопрома
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Правительство РФ утвердило обновленную стратегию развития автопрома до 2035 года

Правительство РФ утвердило обновленную стратегию развития автопрома до 2035 года

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Правительство РФ официально утвердило актуализированную Стратегию развития автомобильной промышленности до 2035 года. Документ определяет ключевые направления государственной политики и долгосрочные ориентиры для отечественного автопрома в условиях новых экономических вызовов. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Для повышения эффективности мер в этой сфере правительство утвердило обновленную Стратегию развития автомобильной промышленности, где определило и основные приоритеты, и соответствующие целевые индикаторы», — заявил глава правительства.

Напомним, на прошлой неделе президент России Владимир Путин посетил Горьковский автомобильный завод и отметил, что российские инженеры смотрят в будущее. Российский лидер выразил удовлетворение, что в отрасли есть люди, стремящиеся обеспечить стабильность и надежность страны в будущем.