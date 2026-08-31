Укус кошки кончился для ребенка трагедией: ей поставили страшный диагноз, спасти не смогли Фото: Ольга НОВИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Турции четырехлетняя девочка скончалась от бешенства после укуса бродячей кошки. Об этом сообщает Haber7 со ссылкой на агентство IHA.

Трагедия произошла в районе Сур провинции Диярбакыр. Около четырех месяцев назад уличная кошка укусила ребенка в губу. В начале августа состояние девочки ухудшилось, после чего семья обратилась за медицинской помощью.

Ребенка госпитализировали 10 августа. Проведенные исследования спустя три дня подтвердили заражение бешенством. Девочка проходила лечение в детской больнице Диярбакыра, однако спасти ее не удалось. 30 августа ребенок скончался.

Других обстоятельств заражения и подробностей лечения в публикации не приводится.

Ранее в Башкирии сообщили о гибели девочки, которая заразилась бешенством после контакта с бродячей кошкой. Животное поцарапало ребенку ногу, однако экстренную профилактику заболевания ей не провели. Случай произошел в Стерлитамакском районе, информацию о нем приводили со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.