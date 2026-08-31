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НовостиВ мире31 августа 2026 8:17

Яшина: активность дронов ВСУ в районе ЗАЭС и Энергодара не снижается

ЗАЭС 12-е сутки находится на питании от внешних дизель-генераторов
Семен ЗИМИН
Яшина: активность дронов ВСУ в районе ЗАЭС и Энергодара не снижается

Яшина: активность дронов ВСУ в районе ЗАЭС и Энергодара не снижается

Фото: REUTERS.

Ситуация в районе Запорожской атомной электростанции остается напряженной: украинские дроны продолжают регулярно появляться в небе над станцией и городом Энергодар, и эта активность не прекращается уже двенадцатые сутки.

При этом сама ЗАЭС по-прежнему работает без подключения к внешней электросети, что создает дополнительные риски для безопасности объекта. Такую информацию предоставила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

«Дроновая активность в районе Энергодара и Запорожской АЭС не снижается», — уточнила Яшина, указав, что атомная станция 12-е сутки находится на питании от дизель-генераторов.

Совсем недавно один из беспилотников Вооруженных сил Украины атаковал площадку, предназначенную для хранения отработавшего ядерного топлива. Этот инцидент произошел 26 августа, и цель удара была выбрана неслучайно — именно там находятся особо опасные материалы.