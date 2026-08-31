Жапаров предложил ООН стать соорганизатором Горного саммита Фото: REUTERS.

Президент Киргизии Садыр Жапаров предложил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу присоединиться к проведению второго Глобального горного саммита, известного как "Бишкек +25".

"Обсуждена подготовка к проведению 21-23 октября 2027 года в Бишкеке второго Глобального горного саммита Бишкек +25, который станет итоговым мероприятием Международной пятилетки действий по развитию горных регионов на 2023-2027 годы", - заявили в пресс-службе Жапарова.

Уточняется, что вторым организатором, при подобном развитии событий, планируется сам киргизский лидер.

Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин не планирует отдельную встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем на саммите ШОС. Однако не исключено, что Путин переговорит с Гутерришем на полях саммита "на ногах". Каждая встреча на саммите важна для России, отметил Дмитрий Песков.