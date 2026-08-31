«Калашников» представит на ВЭФ макет новейшего автомата АК-12+. Фото: Belkin Alexey/GLOBAL LOOK PRESS

Отмечается, что речь идет о макете новейшего 5,45-мм автоматного комплекса повышенной кучности АК-12+. Изделие будет экспонироваться в павильоне Центра «Воин».

«В настоящее время автомат проходит освоение в серийное производство», — сказано в сообщении.

Ранее глава концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что новый тактический управляемый барражирующий боеприпас «Куб-10МЭ» работает в тандеме с разведчиком-ретранслятором «СКАТ 350М» и скоро его будут поставлять в зону СВО. Отмечается, что боеприпас имеет дальность свыше 100 км, головку самонаведения с элементами искусственного интеллекта и боевую часть массой около 11 кг.

Ранее стало известно, что «Калашников» начал серийный выпуск ППК-20, усовершенствованных на основе опыта СВО. Пистолет-пулемет производится для ВС Российской Федерации и на экспорт.