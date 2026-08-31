Неизбежность смерти - не причина: МОМУТ объяснил отказ досрочно освобождать Младича

Гаагский трибунал счел скорую смерть слабым основанием для освобождения Младича. Фото: x99/GLOBAL LOOK PRESS

Международный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге отказал экс-командующему армии боснийских сербов генералу Ратко Младичу в гуманитарном освобождении, поскольку счел возможную скорую гибель осужденного недостаточным для этого основанием. Об этом со ссылкой на пресс-службу трибунала сообщает РИА Новости.

Отмечается, в защита Младича просила об освобождении, настаивая, что его скорая смерть неизбежна и на том, что в Сербии он сможет провести время с семьей. Однако суд счел, что медпомощь в тюрьме значительно превышает международные стандарты. И к самому Младичу в заключении относились с уважением к его здоровью и человеческому достоинству.

«Неизбежность его смерти сама по себе не делала его дальнейшее нахождение в заключении несовместимым с этими правами», - заключили в суде.

27 августа умер бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич. Ему было 83 года.

В апреле сын генерала Дарко Младич сообщил, что здоровье его отца в гаагской тюрьме заметно ухудшилось. По его словам, Младич сильно ослаб, с трудом разговаривал и уже не мог самостоятельно садиться или вставать. Для оценки его состояния в Гаагу тогда планировали направить кардиолога и невролога.