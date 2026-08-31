Японскую порнозвезду Сэйко Абэ задержали с главой якудза и наркотиками

Сэйко Абэ Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

В Японии порноактрису Сэйку Абэ задержали вместе с одним из руководителей якудза после обнаружения наркотиков в гостиничном номере. Об этом сообщает Tokyo Reporter со ссылкой на News Post Seven.

Вместе с 27-летней Абэ, которая снимается под псевдонимом Серина Арата, полиция задержала 32-летнего Сету Сугавару. Мужчину связывают с крупнейшим преступным синдикатом «Ямагути-гуми». Следствие также считает его главой одной из преступных групп, участники которой поддерживали анонимную связь через социальные сети.

Полицейские пришли в номер отеля в токийском районе Тосима 14 июля. Абэ и Сугавару обнаружили вместе на кровати. Под простыней и на полке возле нее нашли около 0,7 грамма наркотиков. Следователи полагают, что задержанные употребляли его в номере.

Во время допроса Сугавара признал предъявленные ему обвинения. Абэ свою вину отрицает и утверждает, что наркотики не употребляла. До карьеры в индустрии для взрослых Абэ профессионально занималась плаванием. В кино для взрослых она дебютировала в 2021 году, а позднее также работала моделью и ринг-герл.

Ранее японская полиция задержала двух членов группировки «Ямагути-гуми» по делу об угоне фургона с часами Rolex. В автомобиле находились более 200 предметов, включая 172 упаковки с дорогими часами. Общий ущерб тогда оценили примерно в 280 млн иен.