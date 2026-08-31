Попова: задача нового научного центра — защита России и Киргизии от инфекций

Глава Роспотребнадзора Анна Попова Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новый научный центр в Киргизии создается для защиты граждан двух стран от инфекций. По её словам, активный поток людей и товаров между государствами увеличивает эпидемиологические риски.

Попова пояснила в беседе с ИС «Вести», что теперь российские и киргизские специалисты переходят к технологическому сотрудничеству. Это позволит выявлять скрытые угрозы и оперативно реагировать на них. Она подчеркнула, что границ для микробов между странами практически не существует.

Глава ведомства отметила, что киргизские коллеги уже владеют новыми методиками. В ближайшее время в республике начнётся строительство современных корпусов для исследовательского центра. Попова выразила уверенность в успехе совместной работы.

Она добавила, что Россия и Киргизия уже реализовали свыше десяти проектов в сфере охраны здоровья. Все они направлены на поддержку дружественного государства и его населения.

Ранее президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму главе Киргизии Садыру Жапарову по случаю 35-й годовщины независимости республики. Российский лидер оценил развитие сотрудничества между странами.