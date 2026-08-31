Заболеваемость гепатитом B в Киргизии снизилась благодаря вакцине из России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова Фото: Мария Ворнакова.

Почти млн жителей Киргизии были привиты российской вакциной от гепатита B, что позволило снизить заболеваемость инфекцией в стране в три раза. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Вестям».

«Российская Федерация, поставляя вакцины [от гепатита B], привила уже почти 1 млн населения Киргизии, внедряя наши методы. И на сегодняшний день заболеваемость снизилась в три раза», — сказала глава Роспотребнадзора.

По ее словам, российские специалисты также внедряют в Киргизии другие медицинские технологии. Всего в стране запущено более 10 совместных проектов, направленных на укрепление здоровья населения.

31 августа в Бишкеке состоялась церемония установки закладного камня в честь начала строительства совместного Российско-Киргизского научного центра исследований инфекционных болезней.

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