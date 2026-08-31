У женщины при родах остановилось сердце: организм держался, чтобы спасти ребенка

В Британии у женщины остановилось сердце при родах, но она успела спасти ребенка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Британии у женщины внезапно остановилось сердце во время родов, но она успела спасти ребенка. Об этом пишет The Mirror.

Трагический случай произошел в Шотландии. 31-летняя Челси МакГилливрей из Резерглена, у которой хорошо проходила беременность, скончалась от остановки сердца прямо во время родов, совершив, по словам близких, «настоящее чудо» ради новорожденного сына.

В больнице у Челси внезапно остановилось сердце. Всего за девять минут врачи провели экстренное кесарево сечение и спасли малыша Томми, однако саму маму медики спасти не смогли.

Семья считает ее поступок героическим: организм женщины держался ровно столько, сколько требовалось для рождения ребенка. Отец мальчика, Джек Митчелл, теперь воспитывает новорожденного один. Близкие открыли сбор средств, который за сутки собрал около 50 тысяч фунтов в поддержку семьи.

Ранее в Ростовской области две беременные женщины почти одновременно потеряли первенцев и едва не погибли от кровопотери. Однако врачи вовремя спасли их жизни и сохранили возможность иметь детей.