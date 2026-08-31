Тренды флористики 2026: почему дофаминовые букеты бьют рекорды продаж

Продажи дофаминовых букетов в России выросли в 26 раз Фото: Ольга ЮШКОВА.

Среди россиян в этом сезоне большим спросом пользуются дофаминовые букеты. Так, за год их стали покупать в 26 раз чаще. Среди цветов заметный рост продаж показали георгины. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на интернет-сервис.

Дофаминовые букеты - это композиция из ярких цветов, разных форм, размеров и оттенков. Чем больше цвета - тем лучше. Такие букеты должны вызывать лишь положительные эмоции с первого взгляда. В одной подобной композиции могут соседствовать желтые ранункулюсы, малиновые пионы, оранжевые розы и зеленые диантусы. Средняя цена такого букета составляет 3 000 рублей.

В августе 2026 года продажи дофаминовых букетов по сравнению с таким же периодом прошлого года увеличились в 26 раз. За последний месяц их стали покупать чаще еще на 30%.

Среди цветов лидируют георгины, гладиолусы, лилии, ромашки, каллы и розы. При этом некоторые теряют популярность: в их числе гортензии и пионы.

Как KP.RU писал ранее, в 2026 году средняя цена букета к 1 сентября составляет составляет 4 800 рублей. При этом россияне по-прежнему предпочитают дарить учителям розы.