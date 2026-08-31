Минфин: более миллиона семей с 2019 год получили выплату на погашение ипотеки. Фото: Konstantin Kokoshkin/GLOBAL LOOK PRESS

Более одного миллиона многодетных семей с 2019 года получили выплату до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Об этом сообщили в Минфине.

По словам замминистра финансов РФ Ивана Чебескова, поддержка семей с детьми остается одним из приоритетов государственной политики. И власти последовательно расширяют возможности семей для улучшения жилищных условий.

«Так, благодаря льготным ипотечным программам и выплате до 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита», - сказал замминистра.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что парламентарии приняли закон, который расширяет поддержку многодетных семей. Теперь семьи сохранят право на ежемесячное пособие, даже если их доход немного превысит прожиточный минимум.