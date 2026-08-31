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НовостиВ мире31 августа 2026 9:20

Каскадер актера из «Могучих рейнджеров» ограбил 43 дома в Японии

Потерявший работу каскадер ограбил в Японии 43 дома
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Анастасия СУТОРМИНА
Каскадер актера из «Могучих рейнджеров» ограбил 43 дома в Японии. Фото: Ilya Galakhov/GLOBAL LOOK PRESS

Каскадер актера из «Могучих рейнджеров» ограбил 43 дома в Японии. Фото: Ilya Galakhov/GLOBAL LOOK PRESS

Бывший каскадер телешоу «Могучие рейнджеры» Ясутомо Ихара ограбил 43 дома в Японии. Печальную историю звезды рассказало издание Тimes of India.

Работа в шоу приносила доход и известность, но в 2009 году Ихара получил травму колена и на карьере каскадера пришлось поставить крест. Он с трудом находил стабильный доход, поскольку в индустрии развлечений не было места для травмированного каскадера.

В итоге экс-каскадер решил открыть театральную школу. Законных источников привлечения инвестиций он не нашел, потому Ихара решил пойти на преступления. В период с конца 2013 по 2014 год Ихара совершил серию краж со взломом в префектуре Сайтама в Японии. По данным издания Mary Sue, он проник в по меньшей мере 43 дома, прежде чем власти наконец поймали его в 2014 году.

Ранее Дэниел Рэдклифф снял документальный фильм о каскадере, получившем роковую травму во время съемок «Гарри Поттера».