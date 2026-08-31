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НовостиЗвезды31 августа 2026 9:20

Таисия Повалий о своей реакции на перелом у мамы: "Я взяла ножницы и подрезала себе волосы"

Мама певицы Таисии Повалий упала дома и сломала руку
Сергей КУДРИН
Мама певицы Таисии Повалий упала дома и сломала руку

Мама певицы Таисии Повалий упала дома и сломала руку

Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мама украинской певицы Таисии Повалий, которой 84 года, упала дома и получила перелом руки. Сейчас певица заботится о Нине Даниловне, которая, к счастью, выздоравливает: кости почти срослись. Об этом певица сообщила на своей странице во "ВКонтакте".

"Перелом со смещением. Но спасибо Господу, спасибо докторам. Мамочка уже восстанавливается, косточки приживаются, срастаются. Все хорошо у нас", - написала Повалий.

При этом Повалий добавила, что когда у матери случился перелом - она была в шоковом состоянии, и певица "взяла ножницы и сама себе подрезала волосы". По её мнению, вышло "очень хорошо".

Напомним, что на Украине у Повалий есть проблемы, так как певица продолжает вести соцсети на русском языке, выступает в России и в целом не поддерживает оголтелую русофобию.

84-летняя мама Таисии Повалий упала и сломала руку