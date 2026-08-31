Психолог раскрыла лайфхак для тех, кто постоянно все забывает

Запоминать новую информацию помогают ассоциации. Фото: Krakenimages.com / Shutterstock / Fotodom

Забывчивость не всегда связана с плохой памятью. Часто проблема в том, что человек просто не успевает сосредоточиться на информации. Клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова рассказала, как улучшить запоминание и почему многозадачность мешает удерживать в голове важные детали. Об этом пишет «Абзац».

«Первый способ улучшить память – перестать пытаться делать много дел одновременно. Если что-то действительно нужно запомнить, уделите этому хотя бы несколько секунд полноценного внимания. Хорошо работает проговаривание вслух», – поделилась эксперт.

Запоминать новую информацию, как отметила специалист, также помогают ассоциации. Например, незнакомое имя можно связать с человеком, которого уже знаете, а цифры – с важной датой. Для тренировки памяти психолог советует учить стихи и иностранные слова, читать, пересказывать тексты и осваивать новые маршруты.

Не стоит бояться пользоваться календарями, заметками и напоминаниями в телефоне. Денисова-Мельникова также отметила важность полноценного сна. Постоянный стресс, недосып и перегрузка могут ухудшать способность запоминать информацию.

Ранее ученые сообщили, что ежедневное чтение вслух и письмо от руки могут помогать пожилым людям поддерживать память и работу мозга.